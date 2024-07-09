«خلاص مينفعش السكوت».. تصريحات نارية من ميدو بشأن أزمة أحمد رفعت: أشار لنا على الحقيقة بكلمة

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، تصريحات قوية بشأن الأزمة الحالية بعد وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، مؤكدا أن الإعلام الرياضي وصل إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت.

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "المحور"،: "الإعلام عليه دور كبير، والجمهور ينتظر معرفة الحقيقة، وأن يكون الإعلامي على مسافة واحدة من الجميع، وألا تكون لديه أجندات ينفذها".

وأضاف نجم روما وتوتنهام السابق: "نحن في عصر العمل فيه بأمانة وشرف يجعل الإعلامي تحت ضغوط كبيرة، ويدفعه لأن يفضل ألا يظهر حاليًا، ولكن الجمهور هو من يحركنا".

وتابع: "الرأي العام هو النبض الحقيقي لأي أزمة تُثار، وهو جزء كبير في تحريك الحالات الإعلامية، وإذا فضلت اختيار عدم الظهور الآن أكون (بهرج) ولا أعرف ما هي مسئولياتي".

وواصل ميدو: "المسئوليات الإنسانية تحتم علينا أن نتواجد ونظهر، أيًا كان من سيغضب من ذلك، ونحن وصلنا إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت، ليس من أجل الراحل أحمد رفعت فقط، بل لوجود أخطاء وأزمات أزعجتنا جميعًا، يجب علينا أن نشير لجميع الأمور الخاطئة".

وأكمل: "ساعات ربنا بينورلنا حاجات احنا مش شايفينها، وأحمد رفعت جاء أجله بعدما أشار لنا على الحقيقة بكلمة.. وقال في تصريحات تلفزيونية إن ما مر به من قبل هو سبب أزمته".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلا: "هل تصريحات أحمد رفعت كلام غير علمي؟ أم الضغوط النفسية تؤدي لضعف القلب ثم الوفاة؟ بل هي أحد أهم المسببات الرئيسي".