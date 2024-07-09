الامارات | مدرب إسبانيا يطلب إلغاء الشوطين الإضافيين في يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، بإلغاء الوقت الإضافي في دوري الـ16 والثمانية ببطولة "يورو 2024" في المستقبل، رغم أن فريقه فاز على ألمانيا في دور الـ8 بعد خوض 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بالدور قبل النهائي لـ"يورو 2024".

ويشعر دي لا فوينتي إن فريقه لو لم يضطر للعب 120 دقيقة أمام المنتخب الألماني يوم الجمعة، لكان أكثر نشاطا في مباراة اليوم.

وكان ميكيل ميرينو سجل هدف الفوز للمنتخب الإسباني على نظيره الألماني في الدقيقة 119 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1

وأقيمت 4 مباريات بدور الـ8، وشهدت 3 منها الدخول في شوطين إضافيين، وانتهت 2 بركلات الترجيح، فوز فرنسا على البرتغال وإنجلترا على سويسرا.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي الثانية غداً الأربعاء، حيث يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الهولندي، الذي تغلب على المنتخب التركي في الوقت الأصلي 2-1.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين في ميونخ: "في بطولات مثل "يورو"، تتطلب جهداً كبيراً، ربما من الأفضل إلغاء الوقت الإضافي، ورغم ذلك أضاف إنه ينبغي الإبقاء على الوقت الإضافي في الدور قبل النهائي والنهائي".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الإسباني: "إن إلغاء الوقت الإضافي والذهاب مباشرة لركلات الترجيح في أول دورين من خروج المغلوب، سيساعد على تحسين متعة مشاهدة المباريات، لأن اللاعبين سيكونون أكثر نشاطاً وسيدخلون الأدوار المتقدمة بحيوية أكبر".

وفي بطولة "كوبا أميركا 2024"، يتم العمل بنظام الوقت الإضافي في المباراة النهائية إذا كان هناك حاجة له، وفي الأدوار الأولى من خروج المغلوب، إذا تعادل المنتخبان بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة يذهبان لركلات الترجيح مباشرة.