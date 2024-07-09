الامارات | توابع وفاة أحمد رفعت تتواصل.. استقالة وليد دعبس رئاسة مودرن

شكرا لقرائتكم خبر عن توابع وفاة أحمد رفعت تتواصل.. استقالة وليد دعبس رئاسة مودرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مودرن سبورت استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي وتنازله رفقة الملاك الحاليين لحصصهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال لحين توفيق الأوضاع.

ونشر النادي على حسابه في "فيسبوك" البيان التالي:

يتقدم وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلي الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادى فيوتشر سابقا مودرن سبورت حاليا خلفا للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023 ومنذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى.

وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم انشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة ستاد القاهرة علي أحدث الطرز المعمارية وبكافة التجهيزات، ولم ندخر جهدا ولا مالا ولا وقتا لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محليا وقاريا.

وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع انديه المسابقة إلي أن وصلنا الي حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة.

وقد فؤجئنا بخروج وكيل اللاعب علي وسائل إعلامية في ذات يوم وفاة اللاعب بتصريحات مفادها عدم مساندة النادى وكافة مسئولية للاعب الراحل أو أسرته، وهو الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك اللحظة بدأت حملة اعلامية شرسة ليس لها هدف سوی تشویه کیان نادی مودرن سبورت ورئيسه علي الرغم من إشاده الراحل أحمد رفعت به في آخر ظهور اعلامي له، وهو الأمر الذي حدا رئيس النادى إلى اتخاذ قرار الظهور إعلاميا لمحاولة توضيح الحقيقة وشرح ظروف وملابسات الأمر منذ البداية.

ولكن يبدوا أن هناك توجه واضح ومؤانرة دبرت لمحاولة النيل من النادى وخلق خصومة وعداء بين رئيس النادي وأسرة الراحل أحمد رفعت الذي ظل لاعبا في النادى حتى استرد الله وديعته، وحاول بعض الإعلامیین تحریف تصریحات رئيس النادى بطريقة فجة علي الرغم من وضوح الرؤية وإصرار رئيس مجلس إدارة النادى علي توضيح حقيقة الأمر والدفاع عن كيان النادى وعلي الاشادة بأخلاقيات اللاعب وأسرته احتراما وتقديرا لهم.

واستمر السعى الحثيث والمحموم لإثارة الفتنة عبر البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلي ما يبدوا إن إثارة الفتنة هي التجارة الرابحة وإن السعي وراء المشاهدات دون النظر لسمعة النادى وكيانه ومسئوليه أصبح هو الهدف في حملة ممنهجة لم يتعرض لها نادى رياضي من قبل لدرجة صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة اللاعب.

وفيما يخص أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت نوضح للرأي العام أن موقف نادی مودرن سبورت واضحا منذ اليوم الأول وأن تصريحات رئيس النادى واضحة حول دماثة خلق اللاعب وحسن تربيته والإشاده به وبنبوغه الرياضي وهو الأمر الذي فؤجئنا أيضا بتحريفه وتأويله ومحاولة تفسيره بصورة غير صحيحة للى ذراع الحقيقة الدامغة.

ومنذ فجر تولي وليد دعبس إدارة الكرة فعليا في النادى وعلي أثر مراجعته لأوراق اللاعبين اتصل علمه بوجود مخالفة تخص المرحوم أحمد رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه علي الفور وشكل لجنة قانونية علي أعلى المستويات لفحص الأمر وانتهت الي ضرورة تسليم اللاعب نفسه الى الشرطة العسكرية لوجود قضية محرره ضده تخص هذا الشأن.

وتمت إحالة اللاعب للمحاكمة وحضر معه الفريق القانوني واتخذت كافة الإجراءات وصولا إلى تقديم النادى التماس بالعفو عنه، وصدر بالفعل قرارا من السلطة المختصة بالاكتفاء بحبس اللاعب شهرين ونفذت العقوبة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، وقدم النادي طلبا إلى جهاز الرياضة العسكري للإشراف علي تدريبات اللاعب الراحل حفاظا علي لياقته البدنية وروحه المعنوية.

وبالفعل ظهر اللاعب في تدريبات منفردة بنادي طلائع الجيش وتناقلتها وسائل التواصل الي أن تم إخلاء سبيل اللاعب وعاد مرة أخرى إلي صفوف النادي، وقد حرص النادى علي سرية التحقيقات الخاصة بالشأن العسكري وفقا للقانون.

وبعد ذلك ومنذ اللحظة الأولى للأزمة الطبية التي حدثت بسقوط المرحوم أحمد رفعت في مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري والتي لم يشتكي اللاعب من أو أزمة صحية سابقة وكان منتظما في التدريبات.

انتقل فورا رئيس مجلس إدارة النادي إلي المستشفى صحبة اللاعب لتلقي الإسعاف اللازم ورافقه هو ومسئولي النادي، وكلف علي الفور لفيف من الأطباء المختصين لإنقاذ اللاعب إلى أن حدثت المعجزة الإلهية بإفاقة اللاعب واستجابة قلبه للعلاج.

ومن ثم قررالفريق الطبي نقله الي مستشفى وادى النيل ورافقه أيضا مسئولي النادي وقدم له ولأسرته كافه ما يلزم ولم يغادر رئيس النادي المستشفى إلا بعد الاطمئنان علي استقرار الحالة الصحية للاعب الراحل، وتم وضع برنامج علاجي متكامل له.

وصدر قرار رئيس النادي بتحمله نفقة علاجه بالخارج إذا استلزم الأمر. ولعل زيارة اللاعب الأخيرة للنادي تعكس ما سبق ويتضح بها كم الود والمحبة التي كان يلاقيها رفعت من كافه مسئولي النادي.

وعلي عكس التوقعات ونتيجه لأزمة قلبية مفاجئة تم نقل اللاعب الي أحد المستشفيات في التجمع الخامس رافقه فيها أيضا رئيس مجلس إدارة النادى الي أن نفذ أمر الله تعالي وانتقل اللاعب إلي رحمة مولاه.

وعلي الرغم من ذلك لم يجد النادي أو مسئوليه إلا هجوما ضاريا عبر وسائل التواصل وعبر البرامج الرياضية ورغما عن كافه المحاولات المتتالية لإظهار الحق إلا أن ذلك الأمر قد باء بالفشل وصم الجميع أذانه وسمع صوت الفتنة وهو الأمر الذي يجعل المناخ الرياضي في مصر غير صالح وبيئة غير مناسبة للإستثمار الرياضي وأن مجال كره القدم قد تحول الى ساحات المحاكم والمنازعات الشخصية وتصفية الحسابات والإدارة العشوائية مما ينذر بكارثة.

وبناء علي ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعه فيها:

1 - تقدم وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظرا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3 - تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادي اعتبارا من سبتمبر 2023.

ختاما.. يتوجه وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحریف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب.

"والله خير شاهدا ووكيلا"