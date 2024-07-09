الامارات | تصريح صادم من نجم فرنسا السابق.. مبابي لا يستحق شارة القيادة ولا يتحمل المسؤولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في تصريح صادم، قال الدولي الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، إن "كيليان مبابي لا يرتقي إلى درجة قائد منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024"، فهو لا يتحمل المسؤولية على أرض الملعب".

وفي تصريحات نقلتها قناة تلفزيون إن تي في الألمانية، علق لاعب خط الوسط المعتزل بأن المهاجم القادم لريال مدريد "لم يكن على المستوى المطلوب منذ بداية كأس أمم أوروبا" وأنه "ليس في حالة بدنية جيدة" بالإضافة إلى أن "أنفه المكسور يؤلمه أيضاً".

ورغم الانتقادات، قال بيتي، اللاعب السابق الذي لعب لبرشلونة، إنه واثق من أن مبابي "سينفجر فجأة في الدور قبل النهائي" أمام إسبانيا.

واختتم بيتي الذي تشمل إنجازاته الفوز بلقب بطولة كأس العالم: "سيلعب فقط لأن المنافس يسمى إسبانيا. وإلا كنت سأتركه على مقاعد البدلاء".