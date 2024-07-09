ميدو يهاجم وليد دعبس: راجل خفيف حتى لو طالع يتكلم عن فايدة المشبك

ياسر رشاد - القاهرة - شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، هجوما ناريا وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت ، بعد تصريحات الأخير حول الراحل أحمد رفعت الذي توفي آثر أزمة قلبية تعرض لها.

وصرح وليد دعبس حول أسباب سبب فسخ نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع الراحل أحمد رفعت، وفسر تصريحاته التي قال فيها أن سبب رحيل رفعت عن الوحدة ليس فنيا.

كتب ميدو على حسابه عبر منصة "أكس": وليد دعبس رجل غير مؤهل لتقلد اي منصب وغير مؤهل للحديث في الاعلام حتى لو طالع يتكلم عن فايدة المشبك وليه دمياط بتشتهر بيه!! مداخلته التليفزيونية مع حتحوت اثبتت انه راجل خفيف!! ومداخلته مع شبانه قبلها بيوم اثبتت انه راجل ماعندوش ضمير.

وتابع: اللي يرمي كلام ويلمح تلميحات على بني ادم لسه متوفي بهذا الشكل علشان يتوه الحقيقة يبقى رجل لا يستحق انك حتى تبص في وشه او تضيع وقتك معاه.. فين النائب العام؟ مستني ايه علشان تستدعي اللي تتسببوا في وفاة احمد رفعت الله يرحمه، مستني ايه؟

وواصل نجم الزمالك السابق: أنا بصراحة فخور ان عندنا إعلاميين في مصر متعلمين ورجاله زي هاني حتحوت و إبراهيم فايق نتفق نختلف مع أسلوب اي منهم بس.

وواصل ميدو: الاتنين دارسين اعلام ومثقفين والاهم انهم رجاله ما بيخافوش، الإعلاميين اللي زيهم هم أمل مصر في العودة إلى سابق عهدها في الكورة.

وأضاف: أحلى حاجه ان نادي مودرن طلع بيان الصبح انه مانع اي حد يتكلم عن الموضوع لحين انتهاء التحقيقات ورئيس النادي عمل مداخلة بالليل ٤٨ دقيقة.

