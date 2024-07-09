موردن سبورت يعلن تولي الملاك السابقين إدارة النادي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إستقالة دعبس

الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 12:28 م 7/9/2024 12:28:25 PM

أعلن نادي مودرن سبورت عن استقالة وليد دعبس من رئاسة مجلس ادارة النادي بشكل رسمي مضيفا أن ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

وتابع نادي مودرن سبورت في بيانه: تقدم وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت نظراً لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

وواصل البيان: قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

وأشار: تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣.

وأتم النادي: يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية ودون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.

