تشيلسي يتحرك لضم كريم اديمي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي تشيلسي في مفاوضات مع كريم أديمي لاعب فريق بوروسيا دروتموند من أجل ضم اللاعب الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم الثلاثاء أن تشيلسي يريد التوقيع مع كريم اديمي نجم دورتموند، مضيفة أن رؤساء تشيلسي على اتصال بالفعل باللاعب و يريدون اقناعه بالانتقال الى ستامفورد بريدج، أن روؤساء البلوز على اتصال بالفعل باللاعب ويريدون إقناعه بالانتقال إلى المملكة المتحدة.

وواصلت التقارير أن نادي ميلان من ضمن الأندية المهتمة بالمهاجم الألماني كريم أديمي لاعب بروسيا دورتموند.

لكن أشارت سكاي سبورتس ألمانيا أن العملية في مرحلة مبكرة، و إذا كان اللاعب سيغادر دورتموند، فإنه يريد اللعب في البريميرليج.

وواصلت أن كريم أديمي على قائمة تشيلسي، لكن لا توجد محادثات ملموسة مع اللاعب أو مع ناديه دورتموند، فقط محادثات غير رسمية قبل عدة أسابيع، لكن لا يوجد اتفاق أو عرض رسمي.

وأشارت إلى أن بوروسيا دورتموند يريد 30 مليون يورو مقابل بيع اللاعب الألماني، لافتة إلى أن يوفنتوس مهتم أيضًا بأديمي.

