متى تعلن وزارة الرياضة عن نتائج لجنة تقصي الحقائق في حالة رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن موعد الإعلان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في أزمة الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر وفريق مودرن سبورت خلال أسبوع على أقل تقدير.

أضاف الشاذلي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن إعلان النتائج لجنة تقصي الحقائق للأزمة خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وتابع أنه منذ إعلان الوزارة تشكيل لجنة من أجل معرفة حقيقة الأمر، والجميع يعمل بشكل قوي في الأمر من حيث التوجه لنادي مودرن سبورت.

وواصل: كافة الأوراق بالوزارة سليمة من حيث تصريح السفر لـ رفعت، لذلك الجميع يعمل من أجل إظهار الحقيقة والحقائق الكاملة لم تصل للناس حتى الأن حول أزمة رفعت.

وأشار إلى أن موقف وزارة الشباب والرياضة سليم 100% من حيث القرارت التي صدرت في حالة اللاعب أحمد رفعت.

