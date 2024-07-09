كشف الإعلامي أمير هشام، عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم مصطفى فتحي من نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك لم يفاوض مصطفى فتحي ولم يفتح معه أي خط من المفاوضات من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل”.

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وأضاف: “مصطفى فتحي يرحب بالعودة لنادي الزمالك مرة أخرى، ولكن القلعة البيضاء لم تتفاوض معه للانضمام للفريق”.

واختتم: “مصطفى فتحي يحترم تعاقده مع نادي بيراميدز، ولا صحة لم تردد بشأن تنازله عن مستحقاته من أجل الانضمام لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم”.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، حصدها الفريق من 24 مباراة.