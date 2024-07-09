شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ستاد القاهرة لـ"الخليج 365": نستضيف مباراة الأهلى وبيراميدز في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة ، أن الاستاد سوف يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، مُشيداً في الوقت نفسه بالتواصل الإيجابي والتوضيح الذى تلقاه من النادى الاهلي ومسئوليه على مدار الساعات الماضية.

وتابع : سيتم غلق استاد القاهرة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى، حتى 8 أغسطس المقبل، للقيام بأعمال الصيانة الدورية له ، وواصل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :الخطاب الخاص بموعد غلق الاستاد تم ارساله الى رابطة الأندية يوم 28 يونيو الماضى، حتى تتمكن الرابطة من تحديد ملاعب بديلة للإستاد خلال فترة رفع كفاءة وزراعة المسطح الأخضر بالملعب الرئيسى.

وأضاف رئيس هيئة الاستاد أن مباراة الاهلى وبيراميدز المقرر لها مساء الجمعة ستقام في موعدها، الساعة التاسعة مساء، بإستاد القاهرة، مشددا على أنه يكن كل التقدير والاحترام لكل الأندية وكذلك المنتخب الوطنى.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.