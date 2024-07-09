شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص بيان استقالة وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى مودرن سبورت في بيان رسمي، تقدم وليد دعبس رئيس النادى باستقالته من مجلس إدارة الفريق على خلفية أزمة وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.



وليد دعبس يستقيل من رئاسة نادي مودرن سبورت



وليد دعبس يستقيل من رئاسة نادي مودرن سبورت

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي..

1 - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت نظراً لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 - قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3 - تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر 2023.

ختاماً.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصرى ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام، وينسحب من المشهد الرياضى فى مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب... والله خير شاهدا ووكيلا