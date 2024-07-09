شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف موقفه من ضم ثنائى زد خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

فضّل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بـ النادي الأهلي ضم محمد إسماعيل مدافع زد عن زميله بالفريق مصطفى العش من أجل تدعيم دفاع الأحمر.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم دفاع الأهلي بأكثر من صفقة قوية بعد فشل محاولات ضم الجزائري زين الدين بلعيد الذي إنتقل للدوري البلجيكي.

وحسم الأهلي صفقة يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم ، ويتفاوض النادي حالياً مع صفقة دفاعية أخرى.

وتم ترشيح ثنائي زد ، مصطفى العش ومحمد إسماعيل لتدعيم دفاع الأهلي، لكن مسئولو القلعة الحمراء ومارسيل كولر فضّلوا التعاقد مع محمد إسماعيل ويتم التفاوض معه حالياً لحسم انتقاله للقلعة الحمراء.

من ناحية أخرى ، أغلق فريق الكرة بقيادة مدربه مارسيل كولر صفحة مباراة طلائع الجيش في ختام منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت أمس ،الأثنين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، على أن يبدأ التحضير لمباراته المهمة والمصيرية أمام بيراميدز الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دوراً فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.