مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم نجم باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي مانشستر يونايتد لضم النجم الأوروجوياني مانويل أوجارتي لاعب فريق باريس سان جيرمان من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحُمر.





وتابعت التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مانويل أوجارتي في الميركاتو الصيفي الحالي بطلب من مدرب الشياطين، إريك تين هاج.

وواصلت التقارير أن مانشستر يونايتد يجهز عرضا مقابل 45 مليون يورو بالإضافة للمكافآت من أجل إغراء باريس سان جيرمان بالتخلي عن اللاعب الأوروجوياني.



أوجارتي

وتابعت التقارير إلى أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سيحدد قريبًا مصير اللاعب سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق الباريسي.

ووصلت أن باريس سان جيرمان حدد سعر أوجارتي للموافقة على بيعه ، حيث وضع النادي الباريسي مبلغ 60 مليون يورو لبيع اللاعب، و مانشستر يونايتد متفائل بشأن إتمام الصفقة.

