الأهلي لـ مارسيل كولر: القندوسي مستمر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت بشكل قاطع عودة لاعب الوسط الجزائري أحمد القندوسي ورفض كل العروض المقدمة له سواء بالبيع أو الإعارة.

وتابع شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي أبلغ وكيل رسميا بعودته بعد انتهاء الإعارة بعدما طلب الوكيل بتحديد موقفه حتى يتم الاستقرار على مستقبله.

وأختم شبانة أن وكيل اللاعب طلب معرفة موقف مارسيل كولر من عودة اللاعب وموقفه من المشاركة أساسيا الموسم المقبل بسبب إشتراط المدير الفني للمنتخب الجزائري مشاركة اللاعب أساسيا مع ناديه للإنضمام للمنتخب.

في سياق متصل، أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بيانًا رسميًا تعلن فيه رفع دعوى قضائية ضد أحد البرامج؛ بسبب ما وصفته بالإدعاءات الكاذبة حول تسبب قندوسي في فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

"نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي، إن نشر مثل هذه الأكاذيب والافتراءات يعد تشويهًا متعمدًا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجومًا غير مبرر على نزاهته ومصداقيته".

"كما أننا نشعر بالفضول الشديد لمعرفة الدليل القاطع الذي يعتمد عليه ذلك الشخص في اتهاماته الباطلة، نتمنى أن يكون لديه أدلة غير قابلة للدحض، لأنها ستكون مفاجأة لنا وللجميع!"

"بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة، وكذلك ضد أحد البرامج لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس".

"سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيًا، لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية".

"نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك".