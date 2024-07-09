رسميا.. نجم يوفنتوس ينتقل لـ فيورنتينا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل لاعب مويس كين بشكل رسمي إلى فيورنتينا في الميركاتو الصيفي الحالي.



أضاف نادي يوفنتوس أكد رحيل مويس كين رحيله لاعبه مقابل 13 مليون يورو تدفع على 4 سنوات مالية بالإضافة إلى 5 مليون مكافئات.

يوفنتوس يحسم صفقة برازيلية



نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في حسم صفقة ضم نجم نادي استون فيلا الانجليزي ومنتخب البرازيل دوجلاس لويز في أولى صفقات النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو ان دوجلاس لويز وقع على تعاقد للانتقال الى صفوف السيدة العجوز مقابل ٥٠ مليون يورو وانتقال لاعبي اليوفي بارنكيا و صامويل ايل جونيور إلى صفوف استون فيلا .

وشارك دوجلاس لويز مع استون فيلا الذي انضم اليه عام ٢٠١٩ وحصل على لقب لاعب العام في النادي عام ٢٠٢١ في ٣٥ مباراة في الدوري الانجليزي الموسم الماضي سجل خلالها ٩ أهداف و قدم خمسة تمريرات حاسمة لزملائه وكان احد اهم لاعبي فريق استون فيلا وقاده نحو التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

يذكر ان دوجلاس لويز يلعب حاليا مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا وسبق له أداء ١٥ مباراة دولية مع منتخب السليساو .

