الأهلي يجدد مفاوضاته مع مهاجم ليفانتي الأسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تجديد مسئولي النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نادي ليفانتي الإسباني لضم المهاجم المغربي محمد بولديني.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالنادي حصلت على موافقة كولر لضم اللاعب خاصة وأن المدير الفني فقد الامل في ضم المهاجم البوركيني محمد كوناتي.

واكل شبانة بأن إدارة ليفانتي حددت مبلغ ٣ مليون يورو لبيع اللاعب ليبدأ الأهلي حاليا في مرحلة التفاوض لتقليل المبلغ المطلوب خاصة وإنه تم الاتفاق مع اللاعب ووكيله على الحصول على مليون و٢٠٠ألف دولار في الموسم الواحد على أن يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إضافة موسم رابع.