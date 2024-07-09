قرار عاجل في بيراميدز قبل مواجهة الاهلي بالدوري

اتخذت إدارة نادي بيراميدز قرارًا عاجلًا قبل مواجهة النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الجمعة القادمة.

ويتنافس الاهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد مواجهة الجمعة في غاية القوة والإثارة لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز في المباراة.

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وقرر مسئولو نادي بيراميدز رصد مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق الأول من أجل تحفيزهم للفوز على النادي الاهلي في المباراة القادمة لتوسيع فارق النقاط بينهما.

وتسعى إدارة بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخها، وإيقاف انتصارات النادي الاهلي المتتالية، والذي حقق الفوز المتتالي آخر 12 مباراة.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 27 مباراة، فيما يأتي النادي الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 23 مباراة.