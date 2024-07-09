نجم جديد يطلب الرحيل عن الاهلي

طالب كريم وليد نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الرحيل عن صفوف الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل اسبتعاده من قائمة الفريق.

وكان نيدفيد قد انضم لـ الاهلي قبل بداية الموسم بعد انتهاء إعارته لنادي مودرن سبورت، إلا أن المدرب السويسري مارسيل كولر لا يعتمد عليه في تشكيل الفريق.

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ويضم النادي الاهلي بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المميزين في وسط الملعب وهم أليو ديانج وأكرم توفيق وإمام عاشور وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الدور الأول.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 27 مباراة، فيما يأتي النادي الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 23 مباراة.