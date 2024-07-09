7 غيابات تضرب الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش بالدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري الصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الماضية على حساب الإسماعيلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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وضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نظيره طلائع الجيش، حيث يغيب عن نادي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة 2024.

كما يغيب عن الزمالك كل من محمد عبد الشافي وأحمد حمدي ومحمود الونش لإصابتهم بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب سامسنو اكينولا للإصابة.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 24 مباراة.