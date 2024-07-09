الأهلي راحة من التدريبات قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، اللاعبين راحة من مران اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته على ملعب النادي غدا، ويخضع اللاعبين لجلسات الاستشفاء، وبعض الفقرات البدنية استعدادا لبيراميدز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز صدارة المسابقة برصيد 68 نقطة.

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