"إعفاء الأهلي والزمالك".. موعد قرعة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024\2025.

ويشارك فريقي الأهلي وبيراميدز، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية، وتم اعتماد التراخيص الخاصة بالأربع فرق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، وستنطلق في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأوضح المصدر أنه تم إعفاء النادي الأهلي، حامل لقب البطولة الماضية، من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بيراميدز في هذا الدور المقرر انطلاقه أحد أيام 16 و17 من شهر أغسطس المقبل.

كما تم إعفاء 5 أندية بجانب الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، طبقا للتصنيف وهم: الترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي، على أن تشارك هذه الأندية في الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وكذلك تم إعفاء فريق الزمالك فقط من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بناء على التصنيف، وبذلك تتأكد مشاركة المصري في هذا الدور المقرر إقامته خلال الفترة من 18 وحتى 25 من شهر أغسطس المقبل.

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