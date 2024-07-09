شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية تحسم مصير فتوح من المشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي اليوم، على هامش تدريب الفريق، المقرر له مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر، من بطولة الدورى، المقرر لها الخميس.

وتقرر خضوع فتوح لفحص طبى من جانب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، وكذلك المباريات.

ويعاني فتوح من إصابة في أربطة الكاحل، ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي منذ تعرضه للإصابة مع المنتخب خلال الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.