شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد المنتخب الأولمبى لدورة باريس قبل 24 ساعة من السفر إلى فرنسا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المنتخب الأوليمبي تدريباته القوية اليوم تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى باستاد الدفاع الجوي ضمن استعداداته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل.

وتعول الجماهير المصرية على كتيبة المدرب البرازيلي في تقديم أداء يليق بمستوى الكرة المصرية في الأولمبياد.