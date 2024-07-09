شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد المنتخب الأولمبى لدورة باريس قبل 24 ساعة من السفر إلى فرنسا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 09 يوليو 2024 03:20 م
يواصل المنتخب الأوليمبي تدريباته القوية اليوم تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى باستاد الدفاع الجوي ضمن استعداداته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل.
وتعول الجماهير المصرية على كتيبة المدرب البرازيلي في تقديم أداء يليق بمستوى الكرة المصرية في الأولمبياد.س: متى يسافر المنتخب الأولمبي فرنسا؟ ج:يتوجه المنتخب الأولمبي غداً الأربعاء إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق، ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي بالبطولة مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو. س: ما هي قائمة المنتخب الأولمبي التي تستعد للسفر؟ ج:تضم قائمة المنتخب الأولمبي كل من: حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد سيحا.
خط الدفاع: كريم الدبيس- حسام عبد المجيدة أحمد سيد عبد النبي- محمد حمدي-محمد طارق- أحمد عيد- محمد مغربي- عمر فايد.
خط الوسط: محمد النني- أحمد سيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- زياد كمال- إبراهيم عادل- محمود صابر- أحمد عاطف قطة- مصطفى سعد ميسي.
خط الهجوم: بلال مظهر- أسامة فيصل. س: ما هو موقف ثنائي بيراميدز الأولمبي من المشاركة أمام الأهلي؟ ج:يحسم روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى اليوم، الثلاثاء، موقف إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا لاعبى الأهلى وبيراميدز من المشاركة فى مباراة الفريقين بالدورى المصرى الجمعة المقبل، ثم اللحاق ببعثة المنتخب فى فرنسا، أو رفض الأمر وسفر الثنائى مع البعثة غدا الأربعاء استعدادا لأولمبياد باريس، وطلب نادى بيراميدز من اتحاد الكرة السماح لإبراهيم عادل بالمشاركة فى اللقاء، وأحال اتحاد الكرة الأمر إلى ميكالى. س: ما هي مواعيد وديات المنتخب الأولمبي قبل الأولمبياد؟ ج:يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين استعداداً لأولمبياد باريس وذلك بمدينة بوردو الفرنسية، مع أوكرانيا والعراق يومى 14 و17 يوليو الجارى ثم يسافر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمى مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو. س: ما هي مجموعة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس؟ ج:يقع منتخب مصر فى المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024، بجانب كل من: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.
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