شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لاعبات منتخب السباحة التوقيعية قبل المشاركة فى أولمبياد باريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب السباحة التوقيعية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام باريس 2024، في الفترة من 26 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ونجح منتخب السباحة التوقيعية في التأهل إلى الأولمبياد من خلال بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت باليابان العام الماضى، حيث حقق المركز العاشر بمجموع 179.03 نقطة متفوقًا على جنوب أفريقيا، وهو أفضل مركز يحققه المنتخب فى تاريخ مشاركته بالبطولة ليتأهل بعدها لأولمبياد باريس.



منتخب السباحة التوقيعية

وحرص ”الخليج 365” على الالتقاء مع لاعبات منتخب السباحة التوقيعية لتقوم كل لاعبة بالتعريف عن نفسها قبل المشاركة فى الحدث العالمي الأهم فى الأيام المقبلة.

ويضم منتخب السباحة التوقيعيه كلا من: أميرة الفقى وتدرس بالجامعة الأمريكية، سلمى مرعى طالبة بجامعة القاهرة، نادين إيهاب طالبة بكلية الطب القصر العينى، مريم أحمد تدرس العلاج الطبيعى بالجامعة الصينية، ملك طوسون طالبة بالأكاديمية البحرية، هانا هيكل طالبة بالأكاديمية البحرية، ونهال سعفان طالبة بهندسة القاهرة، بالإضافة إلى سندس أحمد وفريدة عبد البارى.