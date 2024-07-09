شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: هدفنا ميدالية فى باريس.. ومصر قادرة على هزيمة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، أن منتخب الفراعنة هدفه تحقيق ميدالية أولمبية فى منافساد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، بعد النجاح فى التواجد بالمربع الذهبى فى النسخة الماضية بـ طوكيو.

وقال رئيس اتحاد كرة اليد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن المدير الفنى خوان كارلوس باستور يعمل خلال هذه الفترة لدارسة المنتخبات الكبار المتواجدة فى المجموعة الصعبة التى يتواجد فيها الفراعنة بجانب العمالقة وخاصة الدنمارك وفرنسا بجانب النرويج، والمجر، والأرجنتين.

وأشار الأمين، إلى أنه يأمل فى تفوق الفراعنة فى الدور الأول على الكبار، قائلا أن المنتخب يستطيع تحقيق ذلك ولديه إمكانيات ولاعبين على أعلى مستوى بتصنيف الكبار.

كما أكد الأمين على أن المدير الفنى للمنتخب لا يهمه نتائج الوديات الأوروبية التى يخوضها المنتخب فى الفترة الحالية، بقدر اهتمامه بالإستفادة من الإحتكاك الأوروبى والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المحفل الأوليمبى.

وتصل بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا فى الثانية والنصف صباح غد الأربعاء، بعد التعادل أمام المنتخب السلوفينى بنتيجة 27/27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36/29 السبت، حيث يبدأ منتخبنا الوطنى رحلة العودة اليوم الثلاثاء.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

وبعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.