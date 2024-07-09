شكرا لقرائتكم خبر عن "بدلة بيضاء وعلم مصر" يُزينان الصورة الرسمية للسباحة التوقيعية قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بباريس في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 149 لاعب ولاعبة ويزين البعثة المصرية في باريس منتخب السباحة التوقيعية.

وحرصت لاعبات منتخب السباحة التوقيعية على التقاط الصورة الرسمية قبل المشاركة في أولمبياد برايس 2024، بالملابس الرسمية بساحة الشعب، في العاصمة الإدارية الجديدة.



منتخب السباحة

وتم اختيار ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية كونها تحتوى على سارى علم مصر البالغ ارتفاعه 185 مترا وهو الأطول فى العالم.



منتخب السباحة التوقيعية

وتظهر اللاعبات في الصورة وهن يرتدين البدلة البيضاء المزينة بعلم مصر على، في صورة تليق باسم مصر، والبعثة المصرية

وتسلم افراد البعثة الملابس المقرر أرتداؤها في البطولة ، سواء في المنافسات الرياضية، أو في الحياة اليومية، أو في حفل افتتاح البطولة.

