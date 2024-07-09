شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الأندية بتكوين فرق شاطئية لـ موسم 2025 / 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو اتحاد اليد الأندية بضرورة إرسال رغبات المشاركة فى ممسابقات كرة اليد الشاطئية للموسم المحلى 2025 / 2026 فى موعد أقصاه 1 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف تكوين منتخب لكرةاليد الشاطئية للمشاركة ببطولات العالم .

من ناحية أخرى ، تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب سلوفينيا، بنتيجة 27/27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-29 السبت. وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا ، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه ، كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين