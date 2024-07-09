شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 3 نجمات مصريات غائبات عن أولمبياد باريس ..تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستنطلق فى باريس، أواخر يوليو الجاري ، ويغيب عن البطولة 3 لاعبات من نجمات الصفوف الأولى فى 3 ألعاب مختلفة، هى المصارعة والسباحة وألعاب القوى.

اللاعبات هن ، سمر حمزة بطلة العالم في المصارعة، وبسنت حميدة بطلة ألعاب القوى، بالإضافة إلى فريدة عثمان بطلة السباحة.

سمر حمزة

خسرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات دور الـ 16 بالتصفيات العالمية التى أقيمت مؤخراً بتركيا أمام لاعبة منغوليا بنتيجة 1-6 لتفقد فرصة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

سمر كانت أمامها فرصة للتأهل لباريس حال فوز لاعبة منغوليا فى الدور التالى، إلا أن اللاعبة المنغولية خسرت فى نصف النهائي لتضيع على سمر فرصة خوض مباراة الترضية والمنافسة على التأهل.

وكتبت سمر حمزة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى بفيس بوك:"اولا.. انا حابه اقول الحمدلله والشكر لله، لله ما اخذ وله ما اعطي، وكل شئ عنده بأجل مسمي أسال الله ان يعينني، بقولها وبنفس راضية، حابه بس اوضح لكل الناس اللي متابعني وبيحبوا سمر، اعرفكم عليا من جديد، سمر حمزه بدات مصارعه اخر 2013، وعمري ساعتها 18سنه يعني لعبت المصارعه، في سن كبير جدا لامكانيات لعبه عنيفه زي المصارعه.

أضافت: "بقالي 11 سنه في اللعبه الحمد لله فضل ونعمه من ربنا اني ابقي صاحبة ميداليتين عالم وابقي مصنفه علي العالم سنتين ورا بعض وفضلت بطلة افريقيا من 2014 لحد 2023 وغير اني شاركت في المبياد ريو وطوكيو وغير الميداليات الدوليه، احب اوضح ليكم اني بقالي سنه بتمرن, وانا عندي قطع كامل في الغضروف, واتحاملت علي نفسي ومعملتش عمليه عشان مضيعش حلمي اللي بقالي 4سنين بتمرن عشانه وكنت بلعب وبكسب ورغم كده مطلعتش بررت شئ عشان انا بلعب لنفسي لذاتي مش مستنيا شي من حد، يشاء القدر واتصاب في الترقوه قبل التاهيل بردوا بقت الاصابات غضروف وترقوه، انا الدكتور قالي ملعبش بس جوايا حلمي فرض عليا اني اكمل، واتمرنت قبل البطوله اسبوعين بخش اتمرن بمسكن عشان احقق حلمي، يشاء الله بعدم التوفيق ليا.

تابعت: "وفي حاجه تانيه، حابه اوجه بس مسج لبعض الناس انا مخدتش رزق حد ولا خدت مكان حد انا اجتهدت وربنا جزاني مفيش حاجه اسمها خدت اكتر من حقها بلاش تقولوا كلام مش فاهمين معناه، عشان اي حاجه بتيجي لأي شخص فهو رزق من عند الله ولا انت اللي بتدي ولا الشخص اللي عطاني هو مجرد بيوصل الرزق اللي ربنا كاتبه ليك، انا مش بقول كل الكلام ده عشان حد يتعاطف معايا، بس حبيت اوضح عشان سمر حمزه عمرها ما هتضيع حلمها، وهترتاح وهترجع وهتحقق بردوا حلمها، كنت حابه افرح وافرحكم، بس ارادت ربنا فوق كل شيء".

بسنت حميدة

كما تغيب بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى، عن الاولمبياد بسبب الاصابة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها لن تتمكن من التأهل إلى الأولمبياد بسبب الإصابة.. وكتبت نجمة منتخب مصر لألعاب القوى: ‏"ليس رزقي" ..‏هذه الكلمة تُخمد في داخلي كل عواصف التحسر والتمنّي في كل مرة أبذل فيها أقصي ما في وسعي للحصول على شيء ثم يحال بيني وبينه..‏لقد أردتُّ.. وسعيتُ.. وأراد الله غير ذلك.. تأدَّبْ ،، فأنتَ في حضْرَة قضَاءِ اللهِ وقدَرِه"... !!

للأسف بعد معاناه وحرب طويلة مع الإصابة لم استطع الانتصار عليها والتأهل لـ أولمبياد باريس بعد سنوات طويله أتاهل اللي بطولات العالم والالومبيات بشكل مباشر ولكنها اردات الله .. أشعر بحسرة وألم كبير في داخلي ولكني أثق تماما انني لا أكسر ..قد أهزم ، قد أميل ، قد أتعثر ، ولكن ما أعرفه جيدا أنني أعود اقوي الف مرة ممكا كنت عليه قبل ف لله في تأخيره تدبير عظيم ...الحمد لله علي كل شئ والقادم افضل واقوي بإذن الله"

فريدة عثمان

أعلنت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان عدم مشاركتها فى منافسات أولمبياد باريس 2024، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت فريدة عثمان، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فس بوك، "ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتى، أعلن أننى لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية بباريس، لقد بدأت برنامجى التدريبى من أول الموسم لوصول إلى أفضل مستوى ممكن لهذه الدورة، وعندما طلب منى تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة، ودورة الألعاب الأفريقية بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة، رغم علمى بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبى الذى أعده الجهاز الفني لمشاركتى في الدورة الأولمبية.. وكان الرقم الذى حققته مع كل هذه الظروف الصعبة هو 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة وبفارق 0.02 من الثانية عن رقم 24.70 A وعلى هذا الأساس تم ابلاغى رسميا من اللجنة الاولمبية اننى سأشارك في الدورة الأولمبية ، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد نتيجة تضارب فى تفسير بنود لائحة التأهل للدورة الأولمبية ورغم الرقم القريب للغاية الذى حققته cute وتصنيفى العالمى المتقدم، فتم إفادتى مرة أخرى أننى لن أتمكن من المشاركة بسب guota المحدودة في باريس.

"أما وقد انتهى حلم تمثيل مصر في الدورة الأولمبية الرابعة بسبب 0.02 من الثانية ، فإننى حزينة جدا لصعوبة الموقف ورغم المجهود الشاق والتضحيات المبذولة هذه هي الرياضة أعتذر للجماهير الرياضة المصرية كلها عن عدم المشاركة و اشكركم على دعمكم المستمر".