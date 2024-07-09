شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطائرة: هدفنا التواجد مع الكبار فى الأولمبياد.. وثقتى كبيرة فى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب مصر للرجال يسعى لمنافسة الكبار في مجموعة نارية بكل المقاييس، لأولمبياد باريس 2024 ، مشيرا إلى أنه ليس الهدف التمثيل المشرف، فى مجموعة تضم بولندا وإيطاليا والبرازيل.

وأضاف ياسر قمر أن قوة مجموعة مصر تضع الفراعنة أمام تحدي كبير، مؤكدا أنه على تواصل مستمر مع المدير الفنى للمنتخب من أجل إنهاء كافة الاستعدادات المطلوبة و الوقوف على نقاط القوة و الضعف للفراعنى قبل الأولمبياد .

وعادت بعثة منتخب الكرة الطائرة الأول إلى القاهرة قادمة من الصين ظهراليوم، الثلاثاء، بعد حصد المركز الثالث فى بطولة كأس التحدي العالمي فى مدينة ليني بالصين، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب أوكرانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية.

وبدأ منتخب الطائرة مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب قطر بنتيجة 3/2 في ربع النهائي الجمعة قبل أن يخسر بالأمس أمام نظيره الصيني صاحب الأرض والجمهور في نصف النهائي.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.

وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي