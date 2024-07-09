7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 9 – 7 – 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، وليد دعبس يتقدم باستقالته من رئاسة مودرن سبورت على خلفية أزمة أحمد رفعت، والأهلي يستطلع رأي كولر فى رحيل الشناوى بالميركاتو الصيفى.

وليد دعبس يتقدم باستقالته من رئاسة مودرن سبورت على خلفية أزمة أحمد رفعت

أصدر نادى مودرن سبورت بياناً رسمياً يعلن من خلاله تقدم وليد دعبس رئيس النادى باستقالته من مجلس إدارة الفريق على خلفية أزمة وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.

الأهلي يستطلع رأي كولر فى رحيل الشناوى بالميركاتو الصيفى

يستطلع مسئولو النادي الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن العروض المقدمة للتعاقد مع محمد الشناوي قائد الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للبت فيها وتحديد موقفه النهائي من الموافقة على رحيل قائد الأهلي، ووقتها سيتم مناقشة تلك العروض أو رفضها وسيتم الاعتذار عن مناقشة العروض والتمسك ببقاء الشناوي في صفوف الأهلي باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر.

الحزن يخيم على لاعبى مودرن سبورت في أول مران ودقيقة حداد على أحمد رفعت

عاد فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، إلى التدريبات لأول مرة منذ وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي، أثر تدهور حالته الصحية.

سموحة يُعلن تجديد عقد أحمد سامى موسما واحدا

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، توصله لاتفاق مع أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاستمراره مع الفريق لمدة موسم آخر، بعد النجاح مع فريق الموج الأزرق خلال المواسم الأخيرة الماضية.

محمود حرب يكشف آخر استعدادات منتخب مصر قبل خوض غمار الأولمبياد

أكد محمود حرب مدير المنتخب المصرى الأوليمبى أن بعثة منتخبنا الوطنى ستتجه إلى مدينة بوردو الفرنسية غدًا الأربعاء، استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الجمعة 26 يوليو 2024 وحتى الأحد 11 أغسطس 2024.

الزمالك يرسل مستحقات مساعدى فيريرا خلال ساعات لرفع عقوبة إيقاف القيد

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن للانتهاء من أزمة إيقاف القيد، والتى لم تنته بسداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، بل هناك مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفنى السابق للأبيض.

حسام حسن يتابع 6 لاعبين لتصعيدهم لمنتخب مصر

يتابع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، لاعبى المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس للحكم عليهم وتصعيد المميزين إلى المنتخب الأول، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين حسام عبد المجيد ومحمد حمدى ومحمد مغربى ومحمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى سعد ميسى، فيما كان العميد استدعى بالفعل من قبل للمنتخب الأول الثنائى كوكا وإبراهيم عادل.