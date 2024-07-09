شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: مستعدون لألمبياد باريس..وشكرا للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس مرزوق على رئيس اتحاد الجودو أن لاعبى المنتخب المتأهلين الى دورة الالعاب الاولمبية التى ستقام بباريس 2024، على قدر كبير من الاستعداد للمشاركة فى البطولة الاهم على مستوى العالم.

وقال مرزوق على فى تصريحات لليوم السابع أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، و لاتدخر جهدا لظهور الرياضة المصرية بهذا الشكل الذي يليق بجمهوريتنا الجديدة برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للدولة على الدعم الغير مسبوق للرياضة المصرية والذي كان نتاجه تأهل اكبر عدد لاعبين من مصر في تاريخ الأولمبياد في جميع الألعاب، والذى وصل الى 149 لاعب ولاعبة.

وتطرق رئيس الاتحاد إلى استعدادات المنتخب للمشاركة فى البطولة، حيث تم اقامة معسكر باليابان قبل انطلاق الاولمبياد بـ 40 يوما، لضمان افضل اعداد و تجهيز لللاعبين للمشاركة فى هذا الحدث..

وقال مرزوق على أن منتخبات الجودو أصبحت متصدرة الترتيب الاول أفريقيا على مستوى الناشئين و الشباب والكبار سواء على مستوى البنات أو الاولاد، عامين علي التوالي ،حيث تم تحقيق ميدلاية برونزية في بطولة العالم في البرتغال غائبة منذ 17 عاما .

واختتم رئيس اتحاد الجودو حديثه أن كل هذا دليل علي الدعم الغير مسبوق من الدولة المصرية وسيادة الرئيس ووزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.