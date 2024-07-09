شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارعة: المنتخب قادر على تحقيق ميداليات فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة أن لاعبى المنتخب جاهزون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بباريس 2024، لتحقيق أكبر عدد من الميداليات.

وقال رئيس اتحاد المصارعة في تصريحات لليوم السابع أن لاعبى المصارعة المتأهلين إلى الاولمبياد قادرين على تحقيق ميدالية في الدورة الأولمبية، في ظل الاستعداد للجيد للبطولة وكذلك الدعم اللامحدود من الدولة المصرية.

وأشار رئيس الاتحاد أن إصابة سمر حمزة جعلتنا نفقد ميدالية محققة في الأولمبياد لكن باقى اللاعبون قادرون على إسعاد الجماهير المصرية، واختتم محمد محمود أن أولمبياد طوكيو 2020 حق محمد إبراهيم كيشو ميدالية برونزية، ونسعى لتحقيق عدد أكبر، إن لم يكن ذهبية أو فضية.

وتأهل من المصارعة 11 لاعبا ولاعبة، على رأسهم محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، مصطفى جبر، محمد مصطفى، ندى مدنى، عمرو رضا، ضياء جودة، جمال عبد الناصر.