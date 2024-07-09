شكرا لقرائتكم خبر عن "زياد السيسى و سارة سمير و محيلبة "ميداليات فردية منتظرة من هؤلاء فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

بدأ العد التنازلى لأولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس القادم وسط آمال على عدد من نجوم الألعاب الفردية فى تحقيق ميداليات أولمبية لبعثة الفراعنة فى أولمبياد باريس، وعلى رأسها رفع الأثقال والملاكمة والرماية والسلاح وغيرها من الألعاب.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الألعاب المنتظر تحقيق ميداليات فيها خلال التقرير التالى:

رياضة رفع الأثقال تضع ثقتها على صائدي الذهب الثنائى كريم أبو كحلة وسارة سمير، خاصة أن رياضة رفع الأثقال على مدار التاريخ صاحبة النصيب الأكبر فى التتويجات العالمية.

يعول السلاح آمالا عريضة على الثنائى زياد السيسى بطل سلاح السيف ومحمد حمزة بطل سلاح الشيش فى تحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس المقبلة.

تصدر زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، التصنيف العالمي لسلاح السيف، متفوقا على عمالقة اللعبة.

وكرّم مجلس إدارة نادي سبورتنج مؤخرا، البطل العالمي زياد السيسي المصنف الثاني على العالم بسلاح السيف والمتأهل لأولمبياد باريس 2024.

كما أن أسرة الملاكمة المصرية والجماهير المتابعة للرياضة بصفة عامة تحمل آمالا عريضة على اللاعب عبد الرحمن عرابى فى تحقيق ميدالية أولمبية فى باريس 2024، لما حققه اللاعب من إنجازات على الصعيد الأفريقى والدولى، حيث اتفق مسئولو اتحاد الملاكمة مع خبير كوبى لتدريب المنتخب قبل الدورة الأولمبية.

تضع رياضة الرماية آمالها على بطل مصر العالمي عزمي محيلبة الحاصل مؤخرا، الميدالية الذهبية لمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى أقيمت مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.