شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تفوتك عن مشاركة بعثة مصر فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تضع البعثة المصرية خلال الأيام الحالية اللمسات النهائية قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 في نسختها 33، يوم 24 يوليو الجاري وتستمر منافساتها حتى 4 أغسطس المقبل.

ونستعرض في السطور التالية ، معلومات هامة عن مشاركة مصر في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام كل 4 سنوات :

1_تشارك مصر للمرة 22 في تاريخها في الأولمبياد العالمي



2_أول نسخة شاركت فيها مصر في الدورة الأولمبية كانت في أولمبياد ستوكهولم عام 1912.



3_تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها باولمبياد باريس بـ149 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا؛ 79 من الرجال و52 من السيدات، في 24 لعبة أولمبية، منهم 4 لعبات جماعية :كرة القدم - كرة اليد - كرة الطائرة بالإضافة الى كرة الطائرة الشاطئية سيدات.



4_لعبة السلاح هي أكبر لعبة فردية مصرية مُمثلة في الأولمبياد بـ16 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين.



5_يوجد مع بعثة مصر 5 لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية سابقة وهم: علاء أبو القاسم - أحمد الجندي - سيف عيسى - سارة سمير و محمد إبراهيم كيشو