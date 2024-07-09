شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تفوتك عن مشاركة بعثة مصر فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:25 م
تضع البعثة المصرية خلال الأيام الحالية اللمسات النهائية قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 في نسختها 33، يوم 24 يوليو الجاري وتستمر منافساتها حتى 4 أغسطس المقبل.
ونستعرض في السطور التالية ، معلومات هامة عن مشاركة مصر في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام كل 4 سنوات :
1_تشارك مصر للمرة 22 في تاريخها في الأولمبياد العالمي
2_أول نسخة شاركت فيها مصر في الدورة الأولمبية كانت في أولمبياد ستوكهولم عام 1912.
3_تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها باولمبياد باريس بـ149 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا؛ 79 من الرجال و52 من السيدات، في 24 لعبة أولمبية، منهم 4 لعبات جماعية :كرة القدم - كرة اليد - كرة الطائرة بالإضافة الى كرة الطائرة الشاطئية سيدات.
4_لعبة السلاح هي أكبر لعبة فردية مصرية مُمثلة في الأولمبياد بـ16 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين.
5_يوجد مع بعثة مصر 5 لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية سابقة وهم: علاء أبو القاسم - أحمد الجندي - سيف عيسى - سارة سمير و محمد إبراهيم كيشو
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز