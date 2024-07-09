رسميا.. بيراميدز يطلب خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل .

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز أكد على التزامه تجاه منتخب مصر الأوليمبي، ولبى طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بتواجد لاعبينا إبراهيم عادل ومحمود صابر، في معسكر المنتخب الذي انطلق يوم الجمعة 5 يوليو 2024، على الرغم من أن معسكر المنتخب ومشاركته في أولمبياد باريس تقام خارج فترة الأجندة الدولية للفيفا.

شدد هاني سعيد، على أنه وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز، طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة النادي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

أوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.