محمد الشناوي حارسًا لمرمى الأهلي أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي للأحمر في لقاء بيراميدز القادم.





كما أبدى سعادته بمستوى وسام أبو علي وتسجيله الأهداف، مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحاته عقب اللقاء أن مصطفى شوبير أدى بشكل جيد، وأنه يود أن يشكره على هذا الأداء خاصة في الشوط الأول لأنه حافظ على نظافة شباكه بتصديه لعدة محاولات من المنافس.

وعن غياب محمد الشناوي ومحمود كهربا في لقاء الأمس ، قال مارسيل كولر: كهربا خاض تدريبات منفردة لمدة أسبوع، وأول أمس فقط شارك في التدريبات الجماعية، لذا كان من الصعب أن يشارك ، وبالنسبة للشناوي فإنني لا أرغب في وضع مصطفى شوبير على الدكة بعيدًا عن حساسية المباريات، كما أنني اتفقت مع الشناوي على منحه بعض الراحة كل فترة.

وبالنسبة للمباراة القادمة للأهلي أمام بيراميدز قال كولر: مباراة هامة جدًّا، لأنها أمام المنافس المباشر، وأنا منحت اللاعبين راحة غدًا، وبعدها سوف نستعد ونحضر أنفسنا جيدًا لمباراة بيراميدز من خلال دراسة المنافس وطريقة لعبه، وهدفنا سيكون الفوز في المباراة بكل تأكيد.