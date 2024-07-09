رقم قياسي ينتظر نجم إسبانيا في "يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب منتخب إسبانيا ضد فرنسا، اليوم الثلاثاء 9 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، على ملعب أليانز أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا، اليوم في منافسات نصف نهائي بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يقترب لامين يامال موهبة منتخب إسبانيا وبرشلونة، من تحقيق رقم قياسي جديد مع بلاده في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وحاليا يتواجد يامال رفقة 12 لاعب كأكثر اللاعبين صناعة للفرص الكبيرة “الأهداف المتوقعة” في نسخة واحدة من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو”، وذلك برصيد 5 فرص لكل لاعب.

وأصبح لامين يامال يملك فرصة لتحطيم الرقم القياسي وفض الشراكة مع هؤلاء اللاعبين، ليصبح أكثر لاعب صناعة للفرص في نسخة واحدة في البطولة.

وأبرز اللاعبين الـ 12 الذين يتقاسمون هذا الرقم القياسي هم، كيفين دي بروين، وزين الدين زيدان، وناني، وويسلي شنايدر، وروي كوستا، وجاريث بيل، وآرين روبن، ودينيس بيركامب.