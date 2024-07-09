تغريدة مؤثرة من فينيسيوس بعد وداع البرازيل كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب أوروجواي ضد البرازيل، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما منذ أيام في منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ومن جانبه، حرص فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد، على الاعتذار إلى جماهير بلاده على توديع بطولة كوبا أمريكا 2024.

ولم يشارك فينيسيوس في مباراة البرازيل ضد أوروجواي، الماضية في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، وذلك بسبب إيقافه بسبب الإنذارات.

وقال فينيسيوس في بيانًا رسميًا أصدره للاعتذار إلى جماهير البرازيل: “لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وحان الوقت للتفكير ومعرفة كيفية التعامل مع الهزيمة، يبدأ الشعور بالإحباط مرارًا وتكرارًا في ركلات الترجيح”.

وتابع: “لقد فشلت في الحصول على بطاقتين صفراء، شاهدت الإقصاء من الخارج مرة أخرى ولكن هذه المرة كان خطأي، أعتذر عن ذلك، أعرف كيف أستمع إلى الانتقادات وأقساها، صدقوني أنا قادم من الداخل”.

وأتم فينيسيوس حديثه قائلا: “لحسن الحظ، فإن رحلتي مع المنتخب الوطني قد بدأت للتو بجانب زملائي، ستتاح لي الفرصة لنقل فريقنا الوطني إلى المكان الذي يستحقه، سوف نعود إلى القمة، أحبك ونحن معا”.