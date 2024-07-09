بيراميدز يحسم جدل مشاركة إبراهيم عادل في مباراة الاهلي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقف ناديه من مشاركة إبراهيم عادل في مباراة الاهلي المقبلة.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري، ضمن مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال السعيد: “نادي بيراميدز يؤكد على دعمه الكامل للمنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لنادي بيراميدز في تشريف الكرة المصرية في كافة المحافل الدولية”.

وأضاف: “نؤكدعلى التزامنا تجاه منتخب مصر الأولمبي، ولبينا طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي، بتواجد لاعبينا إبراهيم عادل ومحمود صابر، في معسكر المنتخب الذي انطلق يوم الجمعة 5 يوليو 2024”.

وتابع: “على الرغم من أن معسكر المنتخب ومشاركته في أولمبياد باريس تقام خارج فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، سمحنا للاعبينا بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي”.

واستطرد: في ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبي الفريق خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرًا لجدول الترتيب حتى تاريخه”.

واختتم: “فإن نادي بيراميدز، طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة النادي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل مع تحمل تكاليف سفره من طيران وانتقالات”.