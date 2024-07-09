نجم الاهلي يتسبب في أزمة بين كولر ولجنة التخطيط

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أزمة تحلق في الأفق بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ولجنة التخطيط بسبب نجم الأحمر.

وأوضح شبانة في تصريحات عبر برنامجه «من الآخر»، المُذاع عبر «راديو شعبي إف إم»، أن لجنة التخطيط في الاهلي أصدرت قرارًا بعودة لاعب الوسط الجزائري أحمد القندوسي، المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ورفضت تخطيط الاهلي كل العروض المقدمة للاعب الجزائري سواء بالبيع أو الإعارة، حيث تم إبلاغ وكيله بقرار عودته رسميًا بعد انتهاء فترة الإعارة.

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يأتي هذا القرار رغم وجود تحفظات من كولر على عودة اللاعب، الذي قدم عروضًا مميزة منذ إعارته إلى سيراميكا كليوباترا.

وأكد شبانة أن وكيل اللاعب طلب تحديد موقف كولر من عودته، بالإضافة إلى موقف مشاركته أساسيًا في الموسم المقبل، حيث أن المدير الفني للمنتخب الجزائري، اشترط مشاركة اللاعب أساسيًا مع ناديه، من أجل الانضمام للمنتخب.

جدير بالذكر أن إعارة اللاعب الجزائري صاحب الـ25 عامًا مع سيراميكا كليوباترا، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.