تخطى نيمار ورونالدو.. وزير الرياضة السعودي يكشف سر فشل التعاقد مع محمد صلاح

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن سبب فشل ضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وقال تركي الفيصل، عبر قناة “ثمانية” عبر موقع “يوتيوب”:ليفربول رفض الاستغناء عن محمد صلاح”.

وأضاف: “نادي الاتحاد كان يريد محمد صلاح لمدة سنة (إاعارة) وبمبلغ فلكي مقارنة بالبرازيلي بنيمار والبرتغالي رونالدو والفرنسي بنزيما”.

وتابع: “بعد ما قالوا ليفربول، لا نريد التخلي عن صلاح.. قمنا بإقفال الموضوع بشكل حاسم”.

اقرأ أيضًا: بسبب محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تثير قلق جماهير ليفربول

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو من العام المقبل، ولم يحسم مسئولو الريدز ملف التجديد له حتى الآن.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز وقتها رفض انتقاله إلى الدوري السعودي.