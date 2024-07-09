التشكيل المتوقع لقمة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي يورو 2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، يوم الأربعاء المقبل، لمشاهدة مواجهة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وتأهل منتخب إنجلترا، على حساب سويسرا، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).

وعلى الجانب الأخر تجاوز منتخب هولندا نظيره تركيا بنتيجة (2-1).

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موعد مباراة هولندا وإنجلترا في أمم أوروبا يورو 2024

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في يورو 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد هولندا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كيرات تريبير – مارك جيهي – جون ستونز – والكر.

خط الوسط: ديكلان رايس – كونور جالاجير- بيلينجهام.

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.

تشكيل هولندا المتوقع ضد إنجلترا