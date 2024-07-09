بالتردد.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا

يقدم “كورة 365″، تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب الأرجنتين ضد كندا، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

كان منتخب الأرجنتين تأهل لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور الثمانية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وعلى الجانب الأخر تخطى منتخب كندا، نظيره الفنزويلي في ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بهدف لمثله.

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تردد القنوات الناقلة لمواجهة الأرجنتين ضد كندا

قناة Esport 3 الإسبانية على قمر هيسباسات 30 غربًا، من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد: 11347.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 20858.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

أما قناة L’Equipe TV الفرنسية على قمر هيسباسات 30 غربًا، قد جاء ترددها على النحو التالي:

التردد: 12648.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 29500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

أما قناة Sport Italia الإيطالية على قمر هيسباسات 30 غربًا، فسوف يكون ترددعا من خلال المعلومات التالية:

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 31400.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ثم قناة Sport TV2 Portugal على القمر Hispasat 1B/1C/1D عبر التردد التالي:

التردد: 12169 أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

وقناة TV Publica HD من خلال القمر: NSS 806، على التردد التالي:

التردد: 4066 يسار.

الترميز: 12000.

التصحيح: 5/6.

بالإضافة إلى قناة Premier Sports 1 HD على القمر Astra 2A/2B/2D بالتردد التالي:

التردد: 12226 أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.