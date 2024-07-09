تفوق إنجليزي.. تاريخ مواجهات هولندا ضد إنجلترا قبل قمة نصف نهائي يورو 2024

يسلط موقع “كورة 365″، الضوء على تاريخ مواجهات إنجلترا ضد هولندا، قبل القمة التي ستجمع بينهما في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

ومن المقرر أن تقام مباراة هولندا أمام إنجلترا، يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات هولندا ضد إنجلترا

تواجه المنتخبان في 31 مباراة بكافة المسابقات على مر التاريخ، حقق منتخب إنجلترا 13 انتصارا مقابل 9 انتصارات لـ هولندا، فيما حسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

وأحرز الإنجليز 72 هدفًا داخل شباك منتخب هولندا، فيما سجل الطواحين 37 هدفًا أمام الأسود الثلاثة قبل الصدام الناري في نصف نهائي يورو 2024.

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وتأهل منتخب إنجلترا، على حساب سويسرا، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الأخر تجاوز منتخب هولندا نظيره تركيا بنتيجة، هدفين مقابل هدف وحيد.