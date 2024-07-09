شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف بيراميدز بحثاً عن نقاط أهم مباريات الأهلى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي رحلة استكشاف فريق بيراميدز بمشاهدة مبارياته الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى بحثاً عن تحقيق نقاط أهم مباراة للمارد الأحمر هذا الموسم.

وحقق الأهلى فوزاً على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهم عمرو السولية ووسام أبوعلي ليواصل قطار انتصاراته المحلية.

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.