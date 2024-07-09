شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة عروض ضم الجزائري غيلاس قناوي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة تلقي النادي عرضاً رسمياً من اتحاد العاصمة الجزائري لانتقال الجزائري غيلاس قناوي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لرحيل اللاعب في الصيف.

أضاف المصدر أن غيلاس قناوي سافر إلى الجزائر لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بالتجنيد، ولا حقيقة لانتقاله إلى أي نادي في الفترة الحالية أو دخوله في مفاوضات، مشيراً إلى أن المصري يتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق، خصوصا وأن تعاقده كان مع بداية الموسم الجاري لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي وفاق سطيف.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام التي منحها علي ماهر للفريق بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره المقاولون العرب، بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

نجحت إدارة النادي المصري في إنهاء أكثر من قضية عالقة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها حل أزمة إيقاف قيد النادي لـ 3 فترات بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي، حيث سدد مسؤولو المصري جزءاً من غرامة اللاعب وقام بتقسيط المبلغ المتبقي ليحصل على رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما جدد المصري تعاقده مع الثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة موسم، وكريم العراقي لمدة 3 مواسم، لتحصينهم من هوجة العروض في الفترة المقبلة خاصة مع الميركاتو الصيفي المرتقب.