شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يتحدى التعصب بمواجهة جديدة بين أساطير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مبادرة جديدة لنبذ التعصب فى الرياضة المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

تشهد المباراة التى ستقام بين نجوم قطبى الكرة المصرية، على هامش مهرجان العلمين الجديد، فى دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، مشاركة العديد من النجوم القدامى لفريقي الأهلى والزمالك، على رأسهم حازم إمام ووليد سليمان، وتقام تلك المباراة تحت شعار نبذ التعصب يوم 18 يوليو الجارى.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.لا