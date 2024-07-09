شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يتصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى بـ 13 هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد تسجيله لهدف فى شباك الاتحاد السكندرى بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين.

فيستون ماييلى أصبح يحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 13 هدف، لصبح هداف البطولة فى الوقت الحالى، ويسعى لتسجيل مزيد من الأهداف ليظل على صدارة الجدول، ويأتى حسام أشرف لاعب بلدية المحلة فى المركز الثانى برصيد 12 هدف، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث برصيد 11 هدف.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الاثنين، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري، ليحقق بيراميدز سلسلة من الانتصارات وصلت لـ 14 مباراة متتالية دون هزيمة.

فى الدقيقة 28 سجل فخرى لاكاى هدف التقدم لبيراميدز، وفى الدقيقة 48 سجل محمد حمدى الهدف الثانى، و59 سجل فيستون ماييلى الهدف الثالث، وسجل محمود زلاكة الهدف الرابع.

بهذا الفوز يهيمن بيراميدز على المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات.