شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وسام أبو على مع الأهلى بعد اعتلاء قائمة هدافى الأحمر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي تألقه مع الفريق الأحمر بعدما أصبح هداف فريقه في الموسم الحالي بالدوري المصري برصيد 8 أهداف، وحصل على ضربتين جزاء.

وسام أبو علي في الدوري أكثر من سجل أهداف مع الأهلي في الدوري هذا الموسم (8) كما أنه أكثر من ساهم بالأهداف مع الأهلي في الدوري (11)، وأكثر من ساهم بالأهداف مع الأهلي منذ بداية عام 2024 (12) هدف.

وسام أبو علي يسجل هدفه الثامن في بطولة الدوري بقميص الأهلي ليتساوى مع أهداف كلاً من حلمي أبو المعاطي ، محمود عبد الحي ، بدر رجب ، جلبيرتو ، حسام غالي ، أحمد عبد الظاهر ، صالح جمعة.

الفلسطيني وسام أبو علي يسجل هدفه الثامن في الدوري المصري هذا الموسم مع الأهلي خلال 11 مباراة فقط.

ووصل فريق الأهلي إلى انتصاره الثاني عشر على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الـ11، في البروفة الأخيرة قبل خوض مباراته أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل في القمة المؤجلة من الأسبوع الـ14 من عمر الدوري.