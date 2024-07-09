وفاة أحمد رفعت مازالت تثير الجدل اتهامات وبلاغات ..وليد دعبس يستقيل..وشوبير فى مباحث الانترنت ..والضحيه الكره المصريه

ياسر رشاد - القاهرة - مازالت وفاة أحمد رفعت لاعب فيوتشر تثير الجدل داخل الوسط الرياضى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة وصلت إلى تبادل الاتهامات بين الأطراف المتعدده المرتبطه باللاعب والتى وجهت إليها تهمة التورط فى أخطاء أدت إلى الحاله النفسيه والضغط التى تعرض له اللاعب قبل سقوطه فى مباراة الاتحاد السكندري واصابته بحالة فقدان الوعى وتوقف القلب.

الدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر الذى قدم استقالتة اعتراضا على تشويه صورته أمام الرأى العام بعد مداخلته مع هانى حتحوت على قناة صدى البلد التى كشفت الكثير من الأخطاء حول قضيه المرحوم أحمد رفعت

دعبس وصف ماحدث من وكيل اللاعب نادر شوقى بأنه تمثيلية سخيفة مدافعا عن نادي فيوتشر بأنه وافق على رحيل اللاعب للعب في نادي الوحدة في الإمارات العربية المتحدة وحصل اللاعب على مليون دولار والنادي على نصف مليون دولار.

وأكمل وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أنه لا يوجد أي تزوير في الأوراق كما ادعى البعض، ولدي صورة من خطاب وزارة الشباب والرياضة مع القوات المسلحة بخصوص مد فترة المعيشة للاعب في النادي الإماراتي.

وأشار وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، إلى أن اللاعب أحمد رفعت كان لديه تخوف من تسليم نفسه إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة، متابعا أن القوات المسلحة المصرية وضعوا اللاعب في مركز الرياضة وتدرب مع فريق طلائع الجيش بموقف نبيل منهم، ولم يسجن يوما واحد وكان يعامل أفضل معاملة.

ورد خالد بيومي المحلل الرياضي الشهير عن اللاعب الراحل أحمد رفعت ضد بعض التلميحات التي خرجت على لسان وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن أسباب رحيل اللاعب عن نادي الوحدة الإماراتي.

خالد بيومي ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اكس تحدث قائلا: كلمة وشهادة حق للمرحوم احمد رفعت كل ما اعلنه رئيس النادي بخصوص فسخ التعاقد لسوء السلوك افتراء وكذب . نظرا لقربي من احمد طوال تلك الفترة مع نادي الوحدة الاماراتي.

فى الوقت الذي وجهت انتقادات حاده للإعلامى محمد شبانه بسبب ذكره أن أحمد رفعت كان يعانى من عيب خلقى فى القلب وهو ماأدي إلى عدم استمراره مع نادى الوحده الإماراتى وقطع إعارته وهو مانفاه مسئولو نادي الوحده حيث أكدوا أن اللاعب أجرى له كشف طبى وكان لائقا وأن قطع الإعاره جاء بسبب عدم تأقلم رفعت سريعا مع الأجواء في الدوري الإماراتي لأن الدوري كان قد بدأ بالفعل والفريق كان يصارع في هذا الوقت بالدوري ودوري الأبطال دائما وكانت فكرة العودة لمصر وللدوري المصري هي الأولى في ذهن أحمد رفعت .

من ناحيته أعلن الإعلامى أحمد شوبير والذى وجهت إليه اتهامات حول موقفه مع اللاعب عندما كان نائبا لرئيس نادى فيوتشر بقوله تقدمت ببلاغ لوزارة الداخليه ادارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والانترنت برقم 14/ح مباحث الاداره وجاري التنسيق مع الساده المحامين للتقدم بعدة بلاغات جديده خلال الساعات المقبله وذلك ردا على الحمله الموجهه ضده على مواقع التواصل الاجتماعي .

فى النهاية الكره المصريه هى الضحيه .